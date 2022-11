この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Windowsにまつわる都市伝説

Windows 10 バージョン22H2の「新機能」の謎

「Windows 10 2022 Update(バージョン22H2、OSビルド19045)」の一般提供開始から1カ月以上がたちますが、Microsoftはこの新バージョンに関して、新機能や変更点などの詳細情報を何も示していません。

2022年11月中旬に「新着情報(What's new)」ページがようやく公開されましたが、そこには、「Windows 10 バージョン22H2は……既存機能の領域におけるWindowsエクスペリエンス全体の品質向上に焦点を当てたスコープ付き(範囲を限定した?)リリースです(It's a scoped release focused on quality improvements to the overall Windows experience in existing feature areas.)」と説明されています(画面1)。

画面1 2022年11月中旬になって、ようやくWindows 10 バージョン22H2のWhat's newが公開されたが……

リリース時の以下のアナウンスでは、「お客さまからのフィードバックに基づいて、限られた範囲の新機能と機能性(a limited scope of new features and functionality)を、慣れ親しんだ、高速で信頼性の高い更新エクスペリエンスを通じて提供します」とだけ説明されています。

2022年7月に「Windows Insiderプログラム」のリリースプレビューチャネル向けに提供された際には、「Microsoftはこの更新プログラムの詳細について今年後半にお知らせします。(Microsoft will share more details on this update later this year.)」としていましたが、具体的な情報は何も出てきていません。

「scope(d)」がキーワードになっているようですが、何ともはっきりしません。実際、Windows 10 バージョン22H2にアップグレードしたPCと、まだバージョン21H1や21H2のPCの画面を比べてみても、見た目の違いはバージョン情報くらいしか見当たりません(画面2)。まるで、難易度の高い間違い探し問題のようです。

画面2 バージョン22H2とバージョン21H1や21H2を比べてみても違いは分からない

有効化パッケージの要件は2022年7月のCリリース以降のビルド

