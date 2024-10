# F分布の確率密度関数のシミュレーション

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.stats import f



# 正規分布N1(μ=3、σ^2=3)からランダムに10個のサンプルを取り出したものを10000個作る

x1_varp = 3

x1 = np.random.normal(loc=3, scale=np.sqrt(x1_varp), size=(10000, 10))

# 正規分布N2(μ=4、σ^2=5)からランダムに10個のサンプルを取り出したものを10000個作る

x2_varp = 5

x2 = np.random.normal(loc=4, scale=np.sqrt(x2_varp), size=(10000, 10))



# サンプルの不偏分散を計算

x1_vars = np.var(x1, axis=1, ddof=1)

x2_vars = np.var(x2, axis=1, ddof=1)



# F値を求める

F = (x1_vars/x1_varp) / (x2_vars/x2_varp)

# ヒストグラムを描く(F値がどのように表れるかが分かる)

plt.hist(F, bins=100, range=(0, 6), density=True) # 階級は100個、縦軸は確率とする



# F分布の確率密度関数を描く

x = np.linspace(0, 6, 100) # 0〜6までを100個に分けた等差数列(横軸の値)

plt.plot(x, f.pdf(x, 9, 9)) # xに対するF分布の確率密度関数の値をプロットする

plt.show()