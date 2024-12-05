AWS、ハイブリッドKubernetesデプロイをサポートする「Amazon EKS Hybrid Nodes」を提供開始　Amazon EKS Anywhereとの違いとはオンプレミスやエッジインフラをEKSクラスタにノードとして接続できる

AWSは、マネージドKubernetesサービス「Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）」の新機能「Amazon EKS Hybrid Nodes」の一般提供を開始した。

» 2024年12月05日 08時00分 公開
[＠IT]

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　Amazon Web Services（AWS）は2024年12月1日（米国時間）、マネージドKubernetesサービス「Amazon Elastic Kubernetes Service」（Amazon EKS）の新機能である「Amazon EKS Hybrid Nodes」の一般提供を開始した。

　Amazon EKS Hybrid Nodesにより、オンプレミスやエッジインフラをクラウド上のEKSクラスタにノードとして接続できる。クラウドとオンプレミス環境全体でKubernetesを一元的に管理し、アプリケーションを実行する必要がある全ての場所で、Amazon EKSのスケーラビリティと可用性を享受可能になるという。

　既存のオンプレミスハードウェアを使用しながら、Kubernetesコントロールプレーンの管理をEKSに任せ、オンプレミスキャパシティーを節約してワークロードに充てることができるメリットもある。クラウドとオンプレミス環境全体で、一貫した運用手法とツールを採用することもできる。

Amazon EKS Hybrid NodesはAmazon EKS Anywhereと何が違う？

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