1 風吹けば名無し

終わるんか

2 風吹けば名無し

あれAI連載やっけ

3 風吹けば名無し

違う

違うけど気付いたらAIの話ばっかになってた

4 風吹けば名無し

2022年開始やぞ

そらそうなるよ

5 風吹けば名無し

ノーテーマ連載、時代にテーマを与えられる

6 風吹けば名無し

草

7 風吹けば名無し

最初はもっと雑多やったよな

SNSとか検索とかスマホとか、ネット全般の話というか

8 風吹けば名無し

せや

「最近これ気になる」みたいな話を拾う連載やった

9 風吹けば名無し

それが途中から

画像生成AI！ ChatGPT！ AI検索！ GPT-4！

ってなっていく

10 風吹けば名無し

【朗報】自由な連載

【悲報】2022年以降、AIの方から来る

11 風吹けば名無し

でもAIしか書いてなかったわけでもないんよな

12 風吹けば名無し

「Threads」とか「mixi2」とか、SNSの居心地の話もあったし

学校とか家庭とか、生活の中のテクノロジーの話も多かった

13 風吹けば名無し

親のLINEの話とかあったよな

急に生活感が濃過ぎる

14 風吹けば名無し

学校のPCフリーズみたいな回もあったし

未来の話してるようで急に現場猫になる

15 風吹けば名無し

音声文字起こしAIも

万能そうで使う場所によっては普通にダメ、みたいな話やったな

16 風吹けば名無し

スマートEXもそう

名前はスマートなのに、使う側は全然スマートじゃなくなる

17 風吹けば名無し

この連載、だいたい

「便利そう」から始まって

「でも実際使うとまあまあめんどい」で終わる

18 風吹けば名無し

身も蓋もなくて草

19 風吹けば名無し

Threadsの時も

新しいSNS来た！ 平和な新天地か！

みたいな入りやったのに

20 風吹けば名無し

数レス後には

「でも使うの人間やしな」

に着地するいつもの流れ

21 風吹けば名無し

mixi2の時もそうや

懐かしいで終わらず

「今のネット民、何に疲れてるんや」になる

22 風吹けば名無し

つまり機能の話より

人間の話をしてるんよな

23 風吹けば名無し

それはAI回でも同じやった

AIそのものより、AI使ってる人間の方がだいたい面白い

24 風吹けば名無し

最初の頃は祭り感あったよな

画像生成AIで「うおおお未来来た」みたいな

25 風吹けば名無し

でもそのあと

「検索どうなる」

「仕事どうなる」

「先生代わりになるんか」

って、だんだん生活と労働の話になっていく

26 風吹けば名無し

ほんで後半になると

「AIに暴言吐いてしまう」

「AIで恋活しても妙に虚無」

とか、だいぶ湿度が上がる

27 風吹けば名無し

【朗報】AI、雑務は減らす

【悲報】面白さまでは増やしてくれない

28 風吹けば名無し

読後感ずっとそれやわ

29 風吹けば名無し

しかも終盤で

「ライターの仕事がAIに置き換えられた」

まで行くの、重過ぎる

30 風吹けば名無し

始まりはAI祭り

終盤はAIに仕事食われた話

きれいにつながり過ぎやろ

31 風吹けば名無し

しかもその揚げ句連載終了やからな

オチとして強過ぎる

32 風吹けば名無し

【悲報】ライターの仕事、AIに置き換えられる

【悲報】連載も終わる

【朗報】話としては完璧にまとまる

33 風吹けば名無し

草生えるけど生えない

34 風吹けば名無し

でもこの連載、そこで

「AI最高！」

にも

「もう終わりや！」

にも振り切らんのよな

35 風吹けば名無し

毎回ちょっと困った顔で終わる

そこが一貫してた

36 風吹けば名無し

要するに

AI連載というより

2022年以降の「AIに侵食されていく日常」の連載やったんやな

37 風吹けば名無し

SNS、学校、家庭、仕事、ネット文化

何の話してても、結局どっかでAIが割り込んでくる時代やったしな

38 風吹けば名無し

ノーテーマ連載やのに

時代のせいで勝手に時代の記録になってたの、ちょっとズルいわ

39 風吹けば名無し

【朗報】最後まで読むと最初のAI祭りから全部つながる

【悲報】連載終わる

40 岡田有花

ほな最終回やし言うわ

ノーテーマで始めたのに、時代のせいでだいたいAIの話になりました

最終回やし最後はAIに「なんJスレ風」と指定して書いてもらいました

41 風吹けば名無し

あかんやろ

42 風吹けば名無し

でもオチとしては100点や