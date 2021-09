{

"version": "2.0.0",

"tasks": [

{

// 省略

},

{

"label": "hello",

"type": "shell",

"windows": {

"command": "echo",

"args": [

"hello windows"

]

},

"osx": {

"command": "echo",

"args": [

"hello macos"

]

}

}

]

}