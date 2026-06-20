AIエージェントの社会実装や実務活用が急速に進む中、開発現場では「Claude Code」の効率的な運用や「ハーネス」という新概念の整理、さらにはブラウザのAI機能拡張といった最新動向に高い関心が集まっています。

一方で見逃せないのが「エンジニアとしての足腰」と言える基礎技術への再評価です。若手向けのLinux学習の意義や、日常的なネットワークトラブル、OSの軽量化といった、泥臭くも不可欠なインフラ・運用周りのトピックが多くの読者の目を引きました。最先端のAIトレンドを追いかけつつも、トラブルシューティングの基本やレガシー刷新といった「現場のリアルな課題」に向き合う姿勢が色濃く反映されたラインアップとなっています。

本稿では2026年6月1〜7日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反応を基にランキング形式でご紹介します。

無線LAN利用時のトラブルについて、ALL CONNECTが実態調査の結果を発表した。約9割が何らかのトラブルを経験している。問題解決に苦慮する状況や、Wi-Fi利用時に重視する要素などがまとめられている。

LPI-Japanは、年収700万円以上のインフラエンジニア110人を対象とした調査結果を公表した。ベテランエンジニアが感じる若手時代に学んだ技術領域の価値や、その後のキャリアに役立っている理由などをまとめている。

GoogleはChrome向けのAI新機能「Skills in Chrome」を発表した。AIプロンプトを保存してワンクリックで再利用可能にするという。

Anthropicは、同社のCLI型AIコーディングツール「Claude Code」のサブエージェントにおけるベストプラクティスやアンチパターンなどを解説したブログ記事を公開した。

テンマドはITエンジニア向け会員制図書館「技術書ライブラリー」の法人会員プランを開始した。どのような条件で利用できるのか

AIエージェント分野で人によって意味が揺れる「ハーネス」「スキャフォールド」などの用語を、Hugging Faceが整理した。AIエージェントを正しく理解し議論するために押さえておきたい基本用語を初心者向けに解説する。

Windows 11は、設定画面から機能を「オフ」や「非表示」に切り替えても、バックグラウンドで関連プロセスが動作し続け、システムリソースを消費しているケースが少なくない。本Tech TIPSでは、ウィジェットや診断サービスなど、裏でリソースを消費しがちな4つの代表的プロセスをシステムレベルで完全に停止・不活化する具体的な手順を解説する。

老朽化し、仕様を知る担当者も退職するなどして塩漬けにされる「レガシーシステム」。調査だけで億単位のコストを要し、ビジネス変革の足かせになりかねない難題にAI駆動開発でどうアプローチできるのか。Scalarが取り組むAIエージェントを使ったモダナイゼーションについて聞いた。

ネットワークインフラをサービスとして利用するNaaSとして今後の成長が期待されるのが、LANをNaaSとして利用する「キャンパスNaaS」です。とはいえオフィス内にあるネットワーク機器を「サービス利用」に置き換えるのは、イメージしづらいのではないでしょうか。単なる“リースの言い換え”ではない、そのメリットを解説します。

調査会社Synergy Research Groupは、ネオクラウド市場が2031年までに約4000億ドル（約62兆円）規模に達するとの予測を発表した。AIインフラ需要の急増が成長をけん引する。

最先端のAI技術が次々と現場に投入される一方で、ネットワークやLinuxといった不変の基礎知識、さらには既存資産のレガシー刷新といった現実的な課題の重要性が改めて浮き彫りとなった1週間でした。今後はAIエージェントが開発や運用の主軸を担う時代へとシフトしていくことが予想されますが、それを乗りこなすために必要なのは、やはり「仕組みを根本から理解する基礎力」に他なりません。技術のはやり廃りに惑わされず、土台となるスキルを磨き続けることで、どんな変化の荒波もチャンスに変えていけるはずです。