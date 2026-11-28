企業のクラウド移行や生成AIの業務適用が当たり前になる一方で、レガシーなデータ管理体制のほころびや、AI時代の開発スキルや組織づくりに対する現場の危機感が浮き彫りになっています。

古いクレジットカード情報の放置や大規模な個人情報流出の背景にある「形だけの防御」への警鐘をはじめ、AIを日常的に使いこなすエンジニアほど基礎的なコーディング力を再評価している実態、さらには若手採用の停滞が招く「人材負債」やレガシーシステムの仕様復元など、実務に直結する骨太なテーマに高い関心が集まりました。

本稿では2026年11月9〜15日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目された10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

無印良品の情報漏えい事案。記者会見で明らかになったのは「対策の甘さ」だ。2021年に用途を終えたクレジットカード番号が削除されず、システム内に残り続けていたことも分かった。なぜこのようなずさんな管理・対策が改善されていなかったのか。

スーパーソフトウエアはITエンジニア1265人を対象とした、生成AIの普及に伴うキャリア不安や今後重要性が高まる能力についての調査結果を発表した。「コードを書く力以外の能力を身に付けなければ、今後のキャリアが不安になるかどうか」などを聞いている。

オートバックスセブンが、「Google Workspace」や「Gemini」を活用した業務改革を進めている。しかし、長年使い慣れた表計算ソフトウェアやマクロからの移行には、現場から強い反発もあったという。同社はこうした課題にどう対応し、生成AIによる業務効率化につなげたのか。

Googleは「Google ドライブ」のランサムウェア検知機能と一括ファイル復元機能の一般提供を開始したと発表した。

AIによるコード解析だけでは、レガシーシステムの仕様を完全には復元できない。そこには人の知識や判断が欠かせない。仕様を復元する手順と、関係者の認識のずれがある中でどう仕様のレビューを進めればいいのかを解説する。

SMBCコンシューマーファイナンスの保証業務用システムが不正アクセスを受け、最大32万118人分の個人情報が外部に送信された。氏名や住所、運転免許証番号だけではなく、年収やローンの保証額まで含まれていた。金融機関との取引情報を知る攻撃者は、次に何を仕掛けてくるのか。

総務省統計局が、Pythonで統計解析と主要な分析手法を学ぶ無料オンライン講座「“わかる・使える”統計解析プログラミング」を2027年1月12日に新規開講する。主成分分析、回帰分析、ランダムフォレストから需要予測の演習まで、4週間の中身と受講の条件を整理する。

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企業のAI活用を支援するデジライズは、週5日出社した従業員に毎週3000円を支給する「出社手当」を導入した。AI企業が、あえて出社を後押しする「3つの理由」とは。

SlashDataは、AI開発ツールの投資対効果を開発者の経験年数別に分析した結果を公開した。反復作業に費やす時間が減ったと回答した開発者は、経験16年以上では62％だった一方、経験2年以下では42％にとどまった。

今回並んだ記事からは、AIやクラウドによる業務効率化のスピードが加速する裏側で、システムのブラックボックス化や形骸化したセキュリティ運用といった“過去の負債”が表面化している現状が読み取れます。ツールがどれほど進化しても、不要なデータを適切に廃棄する規律や、コードの背景にある仕様（Why）を読み解く基礎力は決して代替されません。テクノロジーの恩恵を最大限に引き出すためにも、足元の設計や運用の原則を今一度見直してみてはいかがでしょうか。