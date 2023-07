この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

企業ユーザーに贈るWindows 11への乗り換え案内

品質更新プログラムで追加される新機能の「一時的なエンタープライズ機能制御」

本連載第11回では、毎月の「品質更新プログラム」(セキュリティ更新プログラム《Bリリース》、オプションの更新プログラム《Cリリース》、定例外の更新プログラム)に含める形で提供される新機能について説明しました。企業の「グループポリシー」や「Microsoft Intune」で管理されているデバイスについては、エンドユーザーのエクスペリエンスや管理者への影響を考慮し、その新機能の一部は既定で「無効」にされます。

管理者は本連載第11回で紹介した「Enable features introduced via servicing that are off by default」ポリシー設定をグループポリシーで構成することにより、品質更新プログラムで追加された、企業向けに既定では無効になっている新機能を、準備が整った時点で有効化できます(画面1)。

画面1 「Enable features introduced via servicing that are off by default」ポリシー設定で、企業向けに無効にされている新機能を有効化する

Microsoft Intuneで管理されているデバイスについては、「Windows 10」以降向けの「構成プロファイル」で、「設定カタログ」の「Windows Update for Business」カテゴリーにある「一時エンタープライズ機能制御を許可する」をチェックすることで有効化できます(画面2)。

画面2 Microsoft Intuneで管理されているWindows 11デバイスについては、Windows 10以降向けの構成プロファイルで有効化できる

何年何月の品質プログラムで追加された、どの新機能が無効になっているか、そして企業向けにこの機能がいつロールアウトされるかについては、以下のドキュメントで確認できます。現時点では、2023年2月のCリリースで追加された「2-in-1 デバイス用のタッチ最適化タスク バー」が無効にされており、2023年後半にリリースされる「Windows 11」(バージョン23H2)の機能更新プログラムで有効になることが示されています(画面3)。

画面3 一時的なエンタープライズ機能制御により企業のデバイスで無効にされている新機能と、その新機能が既定で有効になるタイミング

2023年6月から導入された「Windows構成の更新」とは

本連載第11回では、2022年10月の定例外の更新プログラムで追加された新機能を「Moment 1」、2023年3月のBリリース(および2月のCリリース)で追加された新機能を「Moment 2」と呼ぶこともあると書きました。Microsoft自身は公に「Moment」という表現を用いていませんが、2023年6月のBリリースでは多くの新機能が無効状態で追加されています。これまで「Moment 3」と呼ばれていた新機能です。

今回の新機能の追加には、新しい「制御された機能ロールアウト(Controlled Feature Rollout、CFR)」テクノロジーが採用されています。CFRでは、ある月のCリリースから始めて、Microsoftの制御により、各機能の準備が整ったことを検証しながら、新しいデバイスに段階的にロールアウトします。その新機能に問題がなければ、最終的に翌月のBリリース(その前のCリリースでプレビュー)で既定で有効になります。CFRがどのような更新エクスペリエンスを提供するのか、公になっている情報では分かりにくいですが、2023年5月から7月にかけての実際の挙動を追い掛けてみました。

